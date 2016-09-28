Создать тип материала в CMS Wordpress

Сайт: akacenter_kz, CMS Wordpress

Необходимо создать новый тип материала "Туры" в CMS Wordpress. В разделе будут страницы для каждого тура.

Что нужно сделать: создать шаблон страницы каждого тура, с возможностью редактирования его в админ панели (прикрепляю прототип страницы). То есть должна быть возможность 1. изменить/добавить текст, картинку и 2. менять баннер. Остальная часть страницы должна добавляться автоматически (шапка, боковое меню, блок поиска тура, форма заявки ...до футера – смотри прототип и пример страницы akacenter_kz/dopolnitelnyie-uslugi/bronirovanie/).

Сейчас данная страница akacenter_kz/dopolnitelnyie-uslugi/bronirovanie/ создан через код. Нужно создать тип "Туры" в админ панели, чтобы была возможность редактирования некоторых блоков страниц в админ панели, а некоторые добавлялись автоматически.

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