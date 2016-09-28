Ищу специалиста по Opencart // OCstore.

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок249 просмотров
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Ищу спеца по Opencart // OCstore.

Работа по ТЗ. Частями. Сделали, проверили, всё ок, работаем дальше.

Первая часть по доработке шаблона в приложении.

OpenCart
7 лет назад
archiberi
32 годаКитай
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад