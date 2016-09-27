Доработки сайта на Битриксе

Нужно просчитать доработки сайта по блокам 1,2,3, 4 - отдельными цифрами.

Сайт: http://sport-proff.ru/

Движок: Битрикс

Нужно внести правки в моб. версию сайта ( адаптивная верстка)

Нужно переверстать главную страницу сайта, дорисовав диз.элементы ( см. вложение 1.Главная)

1. Переработать шапку сайта и каталог по формату, как на проекте 1.Главная,

1.1. Вариант активного каталога см. на сайте m.lamoda.ru - 1.4 и 1.5. ( выдвигается при нажатии на иконку "Каталог")

1.2. Нужно будет подобрать визуальные иконки для категорий ( предложить варианты- выберем)

1.3. При этом пункты самого верхнего меню (О компании, гарантии, Новости, Акции, Доставка, Оплата, Контакты, Вопрос-ответ) перенести в развернувшееся меню категорий Каталога , после категорий. Как на m.lamoda.ru . И выделить их более чуть более темным цветом.

1.4. Когда боковое меню будет выпадать, сбоку его нужно подсвечивать стрелочкой - см. m.lamoda.ru, вложение 1.5.

1.5. Развернутый поиск реализовать, как на сайте m.wildberries.ru - вложение 1.1. Активный поиск

1.6. Сделать номер телефона активным, чтобы при нажатии на него позвонить можно было.

1.7. В планшетном варианте - это должно становиться шире

2. Дополнительно:

2.1. Реализовать, чтобы в мобильном варианте товары на странице показывались по 2 шт , как на m.wildberries.ru - вложение 2.1. Сейчас показываются по 1 шт.

2.2. В футтере у нас есть блок "Дополнительно" с перечнем меню ( см. вложение 3.1.) Это меню нужно свернуть, т.е. сделать в виде кнопки ( в фирменном цвете) на всю ширину , а при нажатии чтобы это меню разворачивалось.

2.3. Установить "Умную капчу" гугловскую - ту, где нужно поставить галочку, что "Я не робот". Ставить нужно на "регистрацию" и "Подписаться на новости"

2.4. Реализовать на товарах ( главная и внутренние страницы) перечень страниц пагинации, сверху над товарами , как на m.wildberries.ru - вложение 2.1.

Чтобы номера страничек, также в кружочках были ( фирменный цвет) .

Сейчас этот функционал есть, но только на внутренних страницах ,снизу, мелко и не по центру расположен.

В мобильной версии , если зайти в любой из разделов, например "Безрукавки" и отмотать ленту вниз, от мы видим предложение "Загрузить еще" , и с правого края, перечень страниц и "Выводить по 10, 20, 50,100, все" . Нужно сделать чтобы разметка располагалась сверху- над товарами, чтобы было удобно пальцем на телефоне попадать и чтобы по-центру было. А снизу пусть также остается "загрузить еще" и ниже "Выводить по: 20"

Реализовать это нужно на мобильной и decstop -версиях сайта.

3. На внутренних страницах реализовать функционал каталога и размещение фильтра - см.вложени е 2.Страницы раздела, на примере внутренних страниц и каталого на сайте m.lamoda.ru.

3.1. При переходе в раздел, логотип уходит наверх над иконками каталога, скрываются функции выбора города и номер телефона. ( посчитать отдельно. Нужно знать сколько будет стоить в случае, если этого не делать).

3.2. Когда на внутреннюю страницу переходишь, то каталог свернутым должен оставаться - см.вложение 3.2. Длинные названия категории должны скрадываться.

3.3. Фильтр и категория раздела находиться должны на одном уровне в одной ячейке. Но при нажатии на категорию разворачивается список подгатегорий. А при нажатии на фильтр, разворачивается характеристики фильтрации - оставляем тот фильтр,который уже есть на сайте. Вложения 3.3., 3.4. Фильтр Ламода, 3.5. Фильтр Спорт-Профф

3.4. При этом нужно пкализовать, чтобы пункты подкаталога были с "+", как сейчас и с разворачивающимся подменю.

3.5. При переходе в подкатегорию раздела- на страницу подраздела, например "Художественная гимнастика-Предметы-Булавы". Лого пусть остается там же. Рядом с иконкой "Каталога" располагается родительская категория. А ниже, в одной ячейке с фильтром располагается название подкатегории. Фильтр и подкатегория, также как и категория в п.3.3. разворачивающиеся. - см. вложение 3.Страница подраздела.

4. Переработать карточку товара, по аналогии с сайтом http://groosha.ua/, пример http://groosha.ua/catalog/velosipedy/velosiped_crossride_flash_mtb_26/ .

Реализовать нужно в мобильной и decstop-версии.