Оптимизация скорости работы сайта на Wordpress

Требуется специалист по настройке сайта на Wordpress последней версии.

Что бы по тесту Google spdeed test было 85+ из 100, лучше 90 из 100.

Поставить просто hyper Cache плагин и активировать его за 100$ не получиться.

Нужно провести хорошую оптимизацию сайта, что бы при всех своих требованиях он работал быстро.

Оплата по результату.

Спешки нет.

Доступ только админка.