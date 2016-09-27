Оптимизация скорости работы сайта на Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок148 просмотров
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Требуется специалист по настройке сайта на Wordpress последней версии. 

Что бы по тесту Google spdeed test было 85+ из 100, лучше 90 из 100.

Поставить просто hyper Cache плагин и активировать его за 100$ не получиться.

Нужно провести хорошую оптимизацию сайта, что бы при всех своих требованиях он работал быстро.

Оплата по результату.

Спешки нет.

Доступ только админка.

WordPress
7 лет назад
ocasinos
Игорь 
40 летЛатвия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
45 отзывов