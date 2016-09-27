Оптимизация скорости работы сайта на Wordpress

Здравствуйте, Ищу человека который хорошо разбирается в WordPress - нужно поменять/добавить некоторые элементы дизаина саита. Работа не сложная, но опыт в wordpress нужен! готов заплатить 20-25 usd
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется специалист по настройке сайта на Wordpress последней версии.
Что бы по тесту Google spdeed test было 85+ из 100, лучше 90 из 100.
Поставить просто hyper Cache плагин и активировать его за 100$ не получиться.
Нужно провести хорошую оптимизацию сайта, что бы при всех своих требованиях он работал быстро.
Оплата по результату.
Спешки нет.
Доступ только админка.
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