Установить купленный html шаблон на WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок189 просмотров
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Вот сама тема http://kodesolution.com/demo/personal/m/equestrianpress/demo/index-mp-layout2.html

Из неё нужны вот эти страницы:

Home page: http://kodesolution.com/demo/personal/m/equestrianpress/demo/index-mp-layout2.html

membership page: http://kodesolution.com/demo/personal/m/equestrianpress/demo/page-membership.html

Our Horses: http://kodesolution.com/demo/personal/m/equestrianpress/demo/page-our-horses.html

Эта страница должна быть Сontact : http://kodesolution.com/demo/personal/m/equestrianpress/demo/page-booking-form.html

WordPressHTML
7 лет назад
kristinabass
Кристина 
26 летБеларусь
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад