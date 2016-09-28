Здравствуйте, Ищу человека который хорошо разбирается в WordPress - нужно поменять/добавить некоторые элементы дизаина саита. Работа не сложная, но опыт в wordpress нужен! готов заплатить 20-25 usd
Перенос сайта на систему управления и внесение доработок
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеем сайт http://klinika32.ru/ (самописный движек).
Требуется:
1. Перенос сайта на движок yupe - yupe.ru или yii 2 , modX
2. Увеличить ширину сайта.
3. Реализовать возможность вывода в левом меню с услугами и в верхнем меню подразделов и подподразделов.
4. Сделать «запись на прием» в виде кнопки вызывающей при клике всплывающее окно со следующими полями: вид услуги (перечень услуг в форме записи на прием можно отредактировать через админку), желаемая дата и время, телефон, чекбокс «согласие на обработку персональных данных» со ссылкой на страницу с текстом «Согласие на обработку персональных данных».
5. Убрать из левой колонки «задать вопрос».
6. Разместить блок с акциями - c2n.me/3ALpmct в левой колонке в вертикальной ориентации после записи на прием.
7. Убрать блок с кнопками соц. сетей из левой колонки.
8. В левой колонке блоки «запись на прием», «акции», «мобильные приложения» сделать статичными при прокрутке (пример: на сайте www.dentideal.ru/services/orth… левая и правая колонки статичны при прокрутке).
9. Сделать подвал сайта широким, частично продублировать навигацию, продублировать контактные данные, разместить кнопки соц. сетей, разместить кнопку «наверх».
10. Сделать раздел «Цены» с подробным прайс-листом и с возможностью загрузки цен на сайт с помощью excel файла. Реализовать техническую возможность вывода текста на странице перед и после таблицы с ценами.
11. Сделать раздел врачи с фильтром по специализациям (пример - mz-clinic.ru/specialization/), каждая специализация открывается на отдельной странице. Реализовать техническую возможность вывода текста на странице перед и после фото с врачами.
12. Сделать раздел "Отзывы" с возможностью оставить отзыв о клинике. Публикация отзывов с премодерацией. Реализовать техническую возможность вывода текста на странице перед отзывами.
13. Необходимо реализовать возможность создания и вывода через админку блока с «горячим предложением» (пример: на сайте mri-center.ru/mrt-golovi блок - c2n.me/3ALtxVp) для внутренних страниц сайта.
14. Необходимо реализовать возможность скрыть/вывести через админку ротатор - c2n.me/3ALubXE для внутренних страниц сайта.
15. Внедрить на сайт «хлебные крошки» (навигационная цепочка, основанная на структуре: отображает положение пользователя на сайте с учетом логической вложенности разделов).
16. На главной странице необходимо переделать следующие блоки - c2n.me/3ALuom4 так что бы они были более органично вписаны в дизайн сайта.
17. Адаптация сайта под мобильные и планшетные устройства.
18. Уменьшить время загрузки страниц сайта (при определении скорости загрузки ориентируемся на https://tools.pingdom.com и https://developers.google.com/…)
19. Свести к минимуму кол-во ошибок в html-валидаторе validator.w3.org
20. Все урл-адреса страниц сайта с услугами (левое меню) необходимо привести к виду klinika32.ru/раздел/ т.е. удалить из урл-адресов алиас «services» (например: страницаklinika32.ru/services/bleachin… будет иметь урд-адрес klinika32.ru/bleaching )..
21. Настройка 301-редиректов (постоянных перенаправлений) согласно таблице соответствий, которая будет предоставлена seo-специалистом.
22. Необходимо на сайте реализовать возможность заполнить интерактивно 2-ва договора на оказание платных медицинских услуг и 2 анкеты (гиг статус и анкета здоровья пациента) и отправить по эл. почте администратору клиники, либо распечатать. Договора и анкеты прилагаю к этому файлу.
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