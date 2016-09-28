Решение для Joomla 1.5

Требуется специалист по настройке сайта на Wordpress последней версии. Что бы по тесту [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]Google spdeed test[/url] было 85+ из 100, лучше 90 из 100. Поставить просто hyper Cache плагин и активировать его за 100$ не получиться. Нужно провести ...