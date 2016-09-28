Решение для Joomla 1.5

Здравствуйте, Ищу человека который хорошо разбирается в WordPress - нужно поменять/добавить некоторые элементы дизаина саита. Работа не сложная, но опыт в wordpress нужен! готов заплатить 20-25 usd
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо решение по изготовлению модуля/компонента для Joomla 1.5
Цель вывести ряд информации из базы данных.
Кратко - информация о заказе со статусами оплачен/не оплачен, вся информация есть в базе.
Информацию нужно будет менять (изменять поля), менять статус заказа (отправлен/не отправлен), оплачен/не оплачен.
Решено!!!
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