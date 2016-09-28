Необъходима тонкая настройка поиска Sphinx в Bitrix

Необходимо грамотно настроить поиск на основе Sphinx в CMS Битрикс

Нужно тонко поменять конфиг сфинкса подключив морфологические словари + видимо изменить компонент поиска (просто смена конфига не подойдет, т.к. сейчас ищет все не правильно со стандартной конфой)

Сейчас работает, однако через ж..

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