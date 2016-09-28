Настроить WP шаблон templatemonster

$31
Системы управления (CMS)Закрыт13 заявок243 просмотра
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Имеется шаблон для WP - https://clck.ru/A9Stn

Требуется его редактирование: убрать что-то с главной страницы, где-то поменять местами пару блоков, сменить шрифты и ещё по мелочи.

ТЗ заинтересованному исполнителю.

7 лет назад
dudar
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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