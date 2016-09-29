Доработать мобильное меню

Необходимо решение по изготовлению модуля/компонента для Joomla 1.5 Цель вывести ряд информации из базы данных. Кратко - информация о заказе со статусами оплачен/не оплачен, вся информация есть в базе. Информацию нужно будет менять (изменять поля), менять статус заказа ...