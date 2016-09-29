Для wordpress создать обмен данными с 1С предприятием

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки125 просмотров
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Есть Тз для сайта один пункт из которых обмен данными с 1С предприятием. Полное тз отправлю в личку.

WordPress
7 лет назад
winxp1
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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