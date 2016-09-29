Доброго дня! Необходимо выполнить доработку сайта на WordPress - creditlabs.ru Суть доработок изложена тут https://docs.google.com/document/d/10vQOddtCdco8dwSjVwXbDG5QSGv9vIGISylal8D-LYA/edit Суть следующая: на сайте используются различные формы заявок, через JS данные с формы передаются в обработчик, который отправляет заявку в СРМ. Нужно добавить новую ...
Для wordpress создать обмен данными с 1С предприятием
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть Тз для сайта один пункт из которых обмен данными с 1С предприятием. Полное тз отправлю в личку.
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