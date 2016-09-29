Расширить bbcod и сделать предварительный просмотр.Cms Joomla 3

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок115 просмотров
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Необходимо расширить bbcod редактор.

Добавить в него некоторые необходимые элементы.

и сделать предварительный просмотр. Сайт на Joomla3.

Joomla
7 лет назад
ker9supe
30 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад