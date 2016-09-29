Перенести сайт с самописной админкой на битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки110 просмотров
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Сайт с самописной админкой и функционалом инет магазина нужно перенести один в один на админку Битрикса, сохранив при это мобильную адаптацию, а также оставить все урлы которые есть сейчас, также нужно оставить наш функционал, который позволяет подгружать остатки наши раз в сутки с товарами, как это делается сейчас. 

Сроки – 1-2 недели Сайт http://www.motor-rebuild.ru

7 лет назад
ker9supe
30 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад