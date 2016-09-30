Ускорить работу сайта на Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки207 просмотров
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ну вот и сам сайт

birzhevik.info

WordPress
7 лет назад
Jim_Slil
Алексей 
44 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vasilyzyuk
Василий 
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 отзывов(-1)
7 лет назад
$10
1 день
Отдал сайт, договорились повысить производительность , и капец !!! сайт полетел по стате из PageSpeed Insights было 30, стало 93 !!! Отличный показатель.. Доволен ( рекомендую, человек знает что делать) В общение 5 из 5 Вежливый, все расскажет, предложит , цены не загибает, на деньги не разводил!.
Спасибо за сотрудничество!!! Отличный заказчик!