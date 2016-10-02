Чистка и обновление сайта на Друпале

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки130 просмотров
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Сайт на Друпал, хостинг на Nic.ru Схватили вирусы, хостер приостановил действия аккаунта. Рекомендации стандартные - очистить, удалить, обновить ЦМС и проч. Письмо конкретное перешлю заинтересовавшим кандидатам.

Нужно обновить Друпал до актуальной версии (не считаю это обязательным, но заодно уж), все почистить и удалить лишнее, возможно - как-то защитить сайт от подобного в дальнейшем.

Рассматриваю предложения с конкретными ценой и сроками. Если не можете указать цену - то задавайте уточняющие вопросы и описывайте свой подход к ценообразованию.

Спасибо

7 лет назад
pavelnedved
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
andkln
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$23
1 день
Все сделано в срок и максимально профессионально. Рекомендую к сотрудничеству.
Рекомендую сотрудничать! Оплата состоялась в точности по договорённости, в полном объёме и в срок. В процессе получил ответы на все возникавшие вопросы. Павел - компетентный заказчик и сам обладает знаниями в области, в которой ставил задачу. Было приятно иметь дело :) Буду рад сотрудничать в будущем!