Чистка и обновление сайта на Друпале

Сайт на Друпал, хостинг на Nic.ru Схватили вирусы, хостер приостановил действия аккаунта. Рекомендации стандартные - очистить, удалить, обновить ЦМС и проч. Письмо конкретное перешлю заинтересовавшим кандидатам.

Нужно обновить Друпал до актуальной версии (не считаю это обязательным, но заодно уж), все почистить и удалить лишнее, возможно - как-то защитить сайт от подобного в дальнейшем.

Рассматриваю предложения с конкретными ценой и сроками. Если не можете указать цену - то задавайте уточняющие вопросы и описывайте свой подход к ценообразованию.

Спасибо