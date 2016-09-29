Установка wordpress на готовую верстку html

Сайт на Друпал, хостинг на Nic.ru Схватили вирусы, хостер приостановил действия аккаунта. Рекомендации стандартные - очистить, удалить, обновить ЦМС и проч. Письмо конкретное перешлю заинтересовавшим кандидатам. Нужно обновить Друпал до актуальной версии (не считаю это обязательным, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстан сайт и wordpress частично готов.
Доставки и оплаты на сайте не будет, только форма обратной связи (она есть в верстке).
есть готовая html верстка
и вся информация по товарам.
нужно перенести верстку на движок wordpress. добавить товары (16 штук), настроить корзину, настроить модальные окна для заказа и для обратной связи с контактными данными, с уведомленими на почту, настроить админ панель, чтобы можно было редактировать товары, добавлять, убирать, заявки чтобы приходили о заказе.
По срокам до субботы включительно
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