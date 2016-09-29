Установка wordpress на готовую верстку html

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки161 просмотр
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Сверстан сайт и wordpress частично готов.

http://www.webgorizont.com/

Доставки и оплаты на сайте не будет, только форма обратной связи (она есть в верстке). 

есть готовая html верстка

и вся информация по товарам. 

нужно перенести верстку на движок wordpress. добавить товары (16 штук), настроить корзину, настроить модальные окна для заказа и для обратной связи с контактными данными, с уведомленими на почту, настроить админ панель, чтобы можно было редактировать товары, добавлять, убирать, заявки чтобы приходили о заказе.

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WordPressHTML
7 лет назад
Xman94
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад