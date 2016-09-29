Установка wordpress на готовую верстку html

Сверстан сайт и wordpress частично готов.

http://www.webgorizont.com/

Доставки и оплаты на сайте не будет, только форма обратной связи (она есть в верстке).

есть готовая html верстка

и вся информация по товарам.

нужно перенести верстку на движок wordpress. добавить товары (16 штук), настроить корзину, настроить модальные окна для заказа и для обратной связи с контактными данными, с уведомленими на почту, настроить админ панель, чтобы можно было редактировать товары, добавлять, убирать, заявки чтобы приходили о заказе.

По срокам до субботы включительно