Доработка сайта на WP

Сайт с самописной админкой и функционалом инет магазина нужно перенести один в один на админку Битрикса, сохранив при это мобильную адаптацию, а также оставить все урлы которые есть сейчас, также нужно оставить наш функционал, который ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Настройка и стилизация форума из плагина bbpress, прикрутка упрощенной регистрации и автоответа;
2. Небольшая правка "хлебных крошек";
3. Исправление стандартных ошибок из панелей для вебмастеров гугла и яндекса;
4. Мелкие правки и ответы на вопросы по фронт-энду.
Предполагается долгосрочное сотрудничество.
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