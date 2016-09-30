Доработка сайта на WP

$45
Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок193 просмотра
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1. Настройка и стилизация форума из плагина bbpress, прикрутка упрощенной регистрации и автоответа;

2. Небольшая правка "хлебных крошек";

3. Исправление стандартных ошибок из панелей для вебмастеров гугла и яндекса;

4. Мелкие правки и ответы на вопросы по фронт-энду.

Предполагается долгосрочное сотрудничество.

7 лет назад
Dmitr2015
Дмитрий 
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад