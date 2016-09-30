Перенос сайта на другой движок

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки182 просмотра
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необходимовыполнить перенос сайта на другую готовую платформу сохранением СЕО позиций, и структуры каталога, требование к исполнителю или команде  опыт работы с СЕО, с дизайном, знание YII, умение разбираться в чужом коде, в сервисе более 3-х лет положительные отзывы

7 лет назад
avtokrat
Евгений 
42 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад