Вёрстка и натяжка на битрикс

Системы управления (CMS)Завершен13 заявок248 просмотров
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Здравствуйте.

Необходимо сверстать, натянуть и настроить новую шкурку на действующий сайт, 1с-Битрикс.

Картинка главной в приложении, внутренние на основе главной, текущая структура не меняется.

7 лет назад
lupus_malus
Дмитрий 
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
wapxaz
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$1
7 дней
Евгений работает очень быстро, битрикс знает на отлично, всегда на связи, рекомендую.
Отличный заказчик, ставит чёткие цели, рекомендую.