Вёрстка и натяжка на битрикс

Сайт с самописной админкой и функционалом инет магазина нужно перенести один в один на админку Битрикса, сохранив при это мобильную адаптацию, а также оставить все урлы которые есть сейчас, также нужно оставить наш функционал, который ...
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Здравствуйте.
Необходимо сверстать, натянуть и настроить новую шкурку на действующий сайт, 1с-Битрикс.
Картинка главной в приложении, внутренние на основе главной, текущая структура не меняется.
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