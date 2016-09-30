Программирование интернет-магазина на Джумле

Здравствуйте. Необходимо сверстать, натянуть и настроить новую шкурку на действующий сайт, 1с-Битрикс. Картинка главной в приложении, внутренние на основе главной, текущая структура не меняется.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Старая версия сайта http://swlight.ru/Новая версия сайта http://swlight.weburban.ru/Сайт работает на Joomla! 3.6.2 Stable.Интернет-магазин реализован на компоненте HikaShop 2.6.4 (бесплатная версия).Прайс-лист и описание готовых решений реализованы с помощью компонента Tabulizer.Всего уникальных страниц на сайте - 26. По каждой странице есть исходник макета для ПК, Телефона и Планшета.Доступы предоставлены в файле Техническое задание для сайта ЮЗСК.docx
Задания для Вас выделены голубым цветом.
Основные задачи:
1. Добавить корзину, через которую можно будетоформить заказ без онлайн оплаты. База данных всех оформленных заказов, должна быть видна в админке.
2. Добавить код новой яндекс метрики, добавить коды вебвизоров3. url ссылки старого и нового сайта должны быть одинаковыми, за исключением .html на конце.Необходимо, чтобы сайт не потерял позиции в СЕО Яндексе и Гугле. Для этого все СЕО параметры каждой страницы сайта и настройки движка должны остаться неизменными (названия url, заголовки, ключевые слова и т.д.).4. После окончания работ перенести новый сайт с заменой старого на по ссылке http://swlight.ru/ . Проверить работоспособность. Доступы предоставлю по окончанию работ.
5. Если в течении недели будут обнаружены проблемы в работе сайта, Вы должны будите оперативно их исправить.6. Выполнить работы связанные с каталогом товаров. Подробности задания в файле Техническое задание для сайта ЮЗСК.docx (пункт Разделы и товары)
7. Сверстать новые страницы сайта и внести доработки в существующие. Подробности задания в файле Техническое задание для сайта ЮЗСК.docx (пункт Комментарии для каждой страницы)
Проектсчитается сданным, после выполнения и принятия мной всех заданий, выделенных
голубым цветом, а также переноса обновленного сайта на хостинг http://swlight.ru/
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