machete_xxx

Руслан machete_xxx

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Всегда есть работа для дизайнеров, верстальщиков, программистов и копирайтеров.

Основной профиль здесь - https://www.fl.ru/users/machete_xxx/

Почта - [email protected]

Skype - ruslanf2009

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$237
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей