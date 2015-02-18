Нужен креативный дизайнер, который круто рисует лендинги. Нужно нарисовать дизайн для лендинга в нише эзотерических консультации. 10 блоков + одна страница спасибо. Есть подробно написанное ТЗ. Прототипа нет. ...
Основной профиль здесь - https://www.fl.ru/users/machete_xxx/
Почта - [email protected]
Skype - ruslanf2009
- $129Дизайн сайтов48 заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
Нужно обзвонить холодную базу из 150 компаний, с целью закрытия их на бесплатный аудит сайта и рекламы. Требования: 1. Наличие опыта холодных звонок; 2. Вы должны иметь базовые знания об ...Продажи и лиды4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $235
Старая версия сайта http://swlight.ru/Новая версия сайта http://swlight.weburban.ru/Сайт работает на Joomla! 3.6.2 Stable.Интернет-магазин реализован на компоненте HikaShop 2.6.4 (бесплатная версия).Прайс-лист и описание готовых решений реализованы с помощью компонента Tabulizer.Всего уникальных страниц на сайте - 26. По ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $220
Переделываем сайта-каталог в интернет-магазин с корзиной без онлайн оплаты. Необходимо знание Joomla и компонентов HikaShop, Tabulizer. Работа предыдущего программиста выполнена не полностью (примерно 30%). Задачи: 1. Реализовать корзину без ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $150
Есть сайт на CMS Joomla! 3. Каталог товаров реализован на компоненте HikaShop. Нужно внести ряд изменений в данный компонент, одно из который, добавление корзины без онлайн оплаты. http://swlight.ru/ - сейчас корзины нет. ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $75
Имеется интернет-магазин на 1С-Битрикс: Управление сайтом 15.5.6. На нем уже проводилась SEO оптимизация сайта. По многих запросам он в ТОП. Недавно, мы создали 16 новых страниц на сайте, которые отвечают за описание и ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $90
Нужен программист знающий CMS Simpla. Необходимо натянуть обновленный сверстанный дизайн на сайт с CMS Simpla. Ищу именно фрилансера, не веб-студию! Бюджет 6 000 рублей. Срок 2 дня. ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $150
Нужен человек, хорошо разбирающийся в битриксе и интеграции 1с с этим движком. Изначально стояла задача обновить дизайн и функционал старого интернет-магазина автозапчастей. Предыдущий программист на 90% выполнил эту задачу, затем не смог продолжить ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо размещать объявления на авито, во всех крупных городах России. 1 – 3 объявления в день в каждом городе. Тематика объявлений: подарки и портреты. Жду Ваши ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт10 лет назад