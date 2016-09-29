Программирование интернет-магазина на Joomla и HikaShop

$220
Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок157 просмотров
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Переделываем сайта-каталог в интернет-магазин с корзиной без онлайн оплаты. 

Необходимо знание Joomla и компонентов HikaShop, Tabulizer. 

Работа предыдущего программиста выполнена не полностью (примерно 30%). 

Задачи: 

1. Реализовать корзину без онлайн оплаты на компоненте HikaShop. 

2. Переделать структуру каталога (переименовать разделы, перенести товары). 

3. Натянуть сверстанные 9 страниц с нуля на сайт. 

4. Внести корректировки на 17 уже натянутых страницах. 

Все подробности есть в техническом задании, которое пришлю в скайпе. 

Требования для программиста: 

1. Начать работу сегодня (29.09.16) 

2. Вести работу в эти выходные. 

3. Дедлайн – 03.10.16 в 12:00. 

4. Выполнить все задания, которые отмечены голубым цветом в техническом задании. 

5. Если в течении недели после сдачи сайта возникнут проблемы с работой, необходимо будет оперативно их исправить.  

Бюджет 14 000 рублей. Предоплата 3000 рублей. Пост оплата по факту принятия сайта. 

Буду отбирать кандидатов по рейтингу и отзывам.

Joomla
7 лет назад
machete_xxx
Руслан 
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад