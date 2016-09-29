Сайт создан на Opencart Версия ocStore 2.1.0.1.1. адрес magnifi.ru Есть Api интеграция от курьерской службы.( Прикрепил) Мне сказали, она не подходит. Соответственно нужно сделать для нашего проекта свою. Цена и сроки обязательно
Программирование интернет-магазина на Joomla и HikaShop
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Переделываем сайта-каталог в интернет-магазин с корзиной без онлайн оплаты.
Необходимо знание Joomla и компонентов HikaShop, Tabulizer.
Работа предыдущего программиста выполнена не полностью (примерно 30%).
Задачи:
1. Реализовать корзину без онлайн оплаты на компоненте HikaShop.
2. Переделать структуру каталога (переименовать разделы, перенести товары).
3. Натянуть сверстанные 9 страниц с нуля на сайт.
4. Внести корректировки на 17 уже натянутых страницах.
Все подробности есть в техническом задании, которое пришлю в скайпе.
Требования для программиста:
1. Начать работу сегодня (29.09.16)
2. Вести работу в эти выходные.
3. Дедлайн – 03.10.16 в 12:00.
4. Выполнить все задания, которые отмечены голубым цветом в техническом задании.
5. Если в течении недели после сдачи сайта возникнут проблемы с работой, необходимо будет оперативно их исправить.
Бюджет 14 000 рублей. Предоплата 3000 рублей. Пост оплата по факту принятия сайта.
Буду отбирать кандидатов по рейтингу и отзывам.
- Похожие заказы
- Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен сайт по продаже наушников одностраничник .. быстрее всего наушники будут одни в трех цветах,. по функционалу сайта стандарт.. по порядку товар кнопки купить оформления товара и т.д... Цена з дизайном? и без дизайна? при ...Интернет-магазины13 заявокЗакрыт7 лет назад
Доработка интернет-магазина на Joomla 1.5 + VirtueMart. Установить ЧПУ Убрать ссылку на товаре "Подробнее" Сделать описание товаров состоящее из двух частей. Если возможно, то установить модуль для легкого выбора товара по фотографии. Сайт скину в ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт7 лет назад
интернет магазин Дисконт Мебель www.discontmebel.com необходимо увеличение целевой посещаемости (желательно не менее 600 чел., сейчас в районе или более 200 в день)Интернет-магазины6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $150
Здравствуйте. У нас интернет-магазин на Битрикс (версия 12.5). Необходимо доделать карусель показа сопутствующих товаров. Подробное ТЗ во вложении.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Разработка Интернет магазина с внедрением нашего дизайна. Пример дизайна сброшу в личку.Интернет-магазины26 заявокЗакрыт7 лет назад
На сайте 4logist com есть форма заказа, но она открывается как отдельное окно. Хотелось бы установить Popup Contact formu для эстетичного отображения. после заполнения формы и отправки на емаил, появляется окно благодарности и форма исчезает. Все кажется ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. По сайту (ссылка в приватной инфо) необходимо сделать работу, которая описана по ссылке в конце описания задания. Задание прописано в строках:17; 18; 19; 22; 24 (ОСОБЫЙ); 25.Назовите цену за работу. Нужен профессионал, который будет ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт7 лет назад
www.novosibtyre.ru 2)убиваем скрипты написанные сейчас в каждой группе товаров под банерами 3)корректируем наименование товара (карточку) для корректного отображения товара на всех страницах (размер + наименование + корректное фото) 4)Выгрузка прайс листа на яндекс маркет и прочие сервисы - ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Произвести интеграцию Мой Склад с интернет магазином на платформе [b]UMI.CMS [/b]Консультация заказчика.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт7 лет назад