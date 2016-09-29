Программирование интернет-магазина на Joomla и HikaShop

Переделываем сайта-каталог в интернет-магазин с корзиной без онлайн оплаты.

Необходимо знание Joomla и компонентов HikaShop, Tabulizer.

Работа предыдущего программиста выполнена не полностью (примерно 30%).

Задачи:

1. Реализовать корзину без онлайн оплаты на компоненте HikaShop.

2. Переделать структуру каталога (переименовать разделы, перенести товары).

3. Натянуть сверстанные 9 страниц с нуля на сайт.

4. Внести корректировки на 17 уже натянутых страницах.

Все подробности есть в техническом задании, которое пришлю в скайпе.

Требования для программиста:

1. Начать работу сегодня (29.09.16)

2. Вести работу в эти выходные.

3. Дедлайн – 03.10.16 в 12:00.

4. Выполнить все задания, которые отмечены голубым цветом в техническом задании.

5. Если в течении недели после сдачи сайта возникнут проблемы с работой, необходимо будет оперативно их исправить.

Бюджет 14 000 рублей. Предоплата 3000 рублей. Пост оплата по факту принятия сайта.

Буду отбирать кандидатов по рейтингу и отзывам.