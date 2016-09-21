Техническая оптимизация сайта на OpenCart

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки174 просмотра
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Здравствуйте. По сайту (ссылка в приватной инфо) необходимо сделать работу, которая описана по ссылке в конце описания задания. Задание прописано в строках:17; 18; 19; 22; 24 (ОСОБЫЙ); 25.Назовите цену за работу. Нужен профессионал, который будет всегда на связи и который готов сделать быстро заданную работу. Все остальные подробности, нюансы и уточнения окончательной цены уже завтра после обеда. С вами свяжется специалист по СЕО, который голосом уточнит все ваши вопросы.

По срокам 2-4 дня. Оплата после работы.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17x32-yEWdixXocK9Dsf62e-6E25vzEpynDHKrsGlW3c/edit?usp=sharing

OpenCart
7 лет назад
Paxan-geroi551
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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