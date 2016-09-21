Интернет магазин

Интернет-магазиныЗавершен4 заявки165 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен интернет-магазин для нашей компании.  Дизайн свой есть.

7 лет назад
bezrukov73
46 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
verg132
Сергей 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$200
14 дней
Спасибо огромное, Сергей! Все сделано качественно и в срок. Возникающие вопросы и пожелания решались мгновенно. Рекомендую.
Хорошо поработали. Спасибо за проект.