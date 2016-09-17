1) Добавление на сайт сравнения цен. 2) Активизация модуля оплаты по PayPal, связь с платежной системой. 3) Устранение мелких ошибок.
Встроить в попап корзины Купить в 1 клик [Simple Opencart]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется в попап внедрить поле телефона с кнопкой (функция Купить в 1 клик) под модуль Симплы Опенкарт. Сделать качественно, без кривого кода, без доп. модулей. После нажатия на кнопку Купить в 1 клик, перенаправляем юзера на страницу /success (у меня на этой странице данные выводяться, которые ввел пользователь, т.е надо чтобы телефон передавался). Уведомления в админку и на почту также должны приходить (в принципе все это может Simple, надо только связать с полем в попапе).
Для тех, кто понимает что к чему и как грамотно реализовать фичу - пишите ваши предложения по срокам и цене.
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