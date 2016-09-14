Скопировать полностью интернет-магазин, заменив заявку

Есть интернет магазин sima-land.ru

Требуется:

а) спарсить все категории + товары с фото + фильтры в категориях и товарах

б) не парсить по возможности текстовые описания в рубриках и товарах (оставить только тех. характеристики)

Не переносить:

а) регионы и всё что с этим связано

б) главное меню (Контакты/Новости/Вакансии/Акции) ﻿

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На выходе должен получиться:

- копия магазина с возможностью заказов товаров (корзина может отличаться от текущей на сайте sima-land.ru, такие допилы позднее за отдельную плату в случае необходимости).

Предлагайте вашу цену, сроку и платформу на которой будет это производиться.