Скопировать полностью интернет-магазин, заменив заявку

Здравствуйте всем! Необходимо развернуть интернет-магазин на CMS OpenCart. Шаблон предоставлю - его необходимо русифицировать и подогнать под нужды. Тематика магазина: автозапчасти, автосервис. Что-то типа http://u-auto.su только по-аккуратнее Указывайте пожалуйста цены в рублях
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть интернет магазин sima-land.ru
Требуется:
а) спарсить все категории + товары с фото + фильтры в категориях и товарах
б) не парсить по возможности текстовые описания в рубриках и товарах (оставить только тех. характеристики)
Не переносить:
а) регионы и всё что с этим связано
б) главное меню (Контакты/Новости/Вакансии/Акции)
На выходе должен получиться:
- копия магазина с возможностью заказов товаров (корзина может отличаться от текущей на сайте sima-land.ru, такие допилы позднее за отдельную плату в случае необходимости).
Предлагайте вашу цену, сроку и платформу на которой будет это производиться.
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