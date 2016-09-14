Требуется специалист по бм-шопу

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Нужна практическая реализация необходимых работ по технической оптимизации интернет-магазина на движке бм-шопа.  Страницы пагинации, дубли, битые ссылки и проч. Либо подробные консультации.

Аудиты -НЕ предлагать! Я уже по горло ими сыт. Сам могу вам их понаштамповать.

7 лет назад
veresk22
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад