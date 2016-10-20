Поправить магазин на Opencart

Интернет-магазиныЗавершен10 заявок174 просмотра
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Есть магазин футбольной формы, нужно сделать, чтобы кнопка "в корзину" была не активна, если в настройках товара стоит количество 0, и выводилась надпись "отсутствует на складе"

ссылка на магазин http://webrose.ru/

OpenCart
7 лет назад
loyal
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
RFusOlaXn
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$5
1 день
быстро сделали задачу, буду ещё обращаться
Евгений хороший заказчик
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