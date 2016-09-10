Необходимо выполнить рекомендации рекламщиков по интернет-магазину RRBOOK.RU, работающим на движке Webasyst 1. Привести в порядок шапку, более органично вписать телефоны, адрес, сейчас это одной кучкой плохо читается. Стоит "Магазин домашнего текстиля и белья" перенести под логотип, красиво вписав, сам ...
Нужны модули платежных систем под OpenCart и WooCommerce
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны вышеуказанные модули. Опенкарт есть под 2.0, нужно сделать совместимость 2.0-2.3, Woo пока не писался, есть под E-commerce.
1. Оплата по рынке в размере 100% при проверке и приёмке модуля.
2. Ваши контакты на сайте (партнеры) + бесплатное размещение ваших платных решений + платная поддержка пользователей с форумов.
3. Если у вас есть опыт разработки платежных модулей, пишите какие CMS и плагины. Рассмотрим варианты сотрудничества.
- Похожие заказы
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Готовый магазин на Drupal нужно подключить к программа "Заказ на Маркете": https://yandex.ru/support/partnermarket/purchase/about.xml?utm_source=email&utm_medium=broadcast&utm_content=N2&utm_campaign=cpa_only_moscowИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, в срочном порядке нужно поставить верстку на виртумарт3, писать людям которые с ним хорошо знакомы.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен сайт визитка без сильных новоротов , самый простой интернет магазин (магазин спортивного питания) ! То есть покупатель заходит на сайт перед ним выбор товаров , он нажимает и заказывает их. Должен быть логотип на ...Закрыт7 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо перенести ИМ www.sported.com.ua на ОС 2.0 На данный момент магазин реализован и работает на yii framework 1.5 Жду предложений и строки.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Отправить письмо после заказа клиенту и админу.Завершен7 лет назад
Нужен опытный программист способный сильно повысить скорость работы сайта на Битрикс. Сайт - интернет-магазин. Товаров около 4000. Сайт на данный момент грузится медленно. Нужен человек с опытом решения подобных задач.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть html/css верстка макетов интернет-магазина. Задача - подключить к Битрикс, настроить функционал по ТЗ. Подробности вышлю по запросу.Интернет-магазины8 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищем разработчика для создания интернет магазина на OpenCart. Шаблон: [url=http://shopstore21.octemplates.net/]http://shopstore21.octemplates.net [/url] Я прикрепил макет главной страницы как должна выглядеть. Цветовую схему / картинки менять вам нет необходимости - все цвета мы поменяем сами. Подробное ТЗ, макеты для каждой страницы, пример прайса, ...Завершен7 лет назад