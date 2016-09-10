Нужны модули платежных систем под OpenCart и WooCommerce

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка156 просмотров
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Нужны вышеуказанные модули. Опенкарт есть под 2.0, нужно сделать совместимость 2.0-2.3, Woo пока не писался, есть под E-commerce.

1. Оплата по рынке в размере 100% при проверке и приёмке модуля.

2. Ваши контакты на сайте (партнеры) + бесплатное размещение ваших платных решений + платная поддержка пользователей с форумов.

3. Если у вас есть опыт разработки платежных модулей, пишите какие CMS и плагины. Рассмотрим варианты сотрудничества.

OpenCartWooCommerce
7 лет назад
demum
Глеб 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад