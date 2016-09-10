Drupal подключить к "Заказ на Макрете"

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки221 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Готовый магазин на Drupal нужно подключить к программа "Заказ на Маркете": https://yandex.ru/support/partnermarket/purchase/about.xml?utm_source=email&utm_medium=broadcast&utm_content=N2&utm_campaign=cpa_only_moscow

Drupal
7 лет назад
Drude
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад