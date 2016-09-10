Доработка сайта на интернет-магазина

Необходимо выполнить доработки по сайту. Сайт на ocStore, версия 1.5.5.1.2.

Ищеп партнера для постоянной работы над сайтом ру defis ми точка com

Готовы обеспечить большим объёмом работы.

1. Исправить сортировку товаров в разделе "С этим товаром покупают". Нужна опция Drag&Drop. prntscr.com/cbotzy

2. Нужно сделать так, чтобы загружаемые на сайт картинки не теряли качество. При маленьком размере исходники резкие и чёткие, а на сайте – размытые.

3. На сайте если кликнуть на фото товара – выпадает такая картинка. Получается что кнопки «Заказать», «Быстрый заказ» и название товара закрывают нижнюю часть фото, такого быть не должно.prntscr.com/cbouqf

4. На главной странице показывается только 8 последних новых товаров. Нет возможности посмотреть все новые товары. Нужно чтобы для новых товаров была своя сортировка prntscr.com/cbov4t. Сортировка открывается при клике на слова «акции».

5. В закладке «Контакты» старая схема расположения магазина. Нужно её заменить prntscr.com/cbovfp

6. Когда первый раз заходишь на сайт – сразу вылезает вопрос с городом покупателя. После выбора города вылезает меню с расчетом доставки. Нужно сделать так, чтобы вылезающие меню не перекрывали логотип сайта (это очень важно). Желательно уйти от всех стандартных виджетов Яндекс.Доставки. prntscr.com/cbovvg

7. Не корректно отображается конец и середина страницы prntscr.com/cbowcf и prntscr.com/cgb0fw

8. При нажатии кнопки "Уведомить о поступлении" вылезает текст с ошибкой prntscr.com/cboyf5

9. Сделать адаптивную вёрстку страницы по готовому psd макету yadi.sk/d/zW2IHm6ouaGS3

10. На страницы категорий товара некорректно работают фильтры (по уменьшению и увеличению цены, имени и популярности). Исправить алгоритмы. prntscr.com/cgb141

11. Не работает поиск по артикулу prntscr.com/cgb1cm, должно быть так prntscr.com/cgb1jb

12. При сравнении товаров должны отображаться только различающиеся характеристики prntscr.com/cgb1vq

Жду от Вас предложения по стоимости. Skype для связи: mrmyzikant (пишите со ссылкой на ваш профиль)