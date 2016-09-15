Изменения в шаблоне на opencart + доработки в магазине

Интернет-магазиныЗавершен1 заявка151 просмотр
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Требуется внести изменения в шаблон опенкарта.

Магазин http://g2918976mv.temp.swtest.ru/

1) изменить на главной и в категориях количество отображаемых на строчке букетов с 5 до 3.  т.е. сделать крупнее клетку

2) изменить под картинкой: убрать сравнение и закладки и сделать 2 кнопки: заказать букет и купить (добавляет в корзину) в один клик (вызывает приложение buynow  - установлено).

в идеале должно быть как на rus-buket.ru, крупно и ярко.

3) внизу есть раздел "Почему букеты заказывают у нас?".  Уменьшить расстояние между иконками и надо сделать нормально отображаемым везде ( на компах и мобильных)

4) в хедере сделать кнопку обратный звонок под телефоном.

5) На странице продукта, так же убираем закладки и сравнения и делаем кнопку: заказать и купить в 1 клик.

Сколько это будет стоить сделать? 

6) Мне очень не нравится, что не видно добавлен товар или нет. Посему вопрос, сколько будет изменить иконку корзины (пустая-занятая).  Может есть какой модуль анимации попадения в корзину товара 

7) Сколько будет стоить замена главного слайдера на другой?  Тут не все корректно отображается в мобильной версии

8) сколько будет стоить дополнить сайт фильтром?   Это только в планах и многое от цены зависит.

Жду оценки стоимости и предложения по реализиции

 

OpenCart
7 лет назад
westgr
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
aleksei88
Алексей 
35 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
51 отзыв(-6)
7 лет назад
$8
1 день
Очень рекомендую Алексея для работы. Все пожелания выбрал и все сделал как надо. Был всегда на связи и сделал все в срок.
Хорошо поработали, оплата сразу, все отлично, рекомендую!