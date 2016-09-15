Изменения в шаблоне на opencart + доработки в магазине

Требуется внести изменения в шаблон опенкарта.

Магазин http://g2918976mv.temp.swtest.ru/

1) изменить на главной и в категориях количество отображаемых на строчке букетов с 5 до 3. т.е. сделать крупнее клетку

2) изменить под картинкой: убрать сравнение и закладки и сделать 2 кнопки: заказать букет и купить (добавляет в корзину) в один клик (вызывает приложение buynow - установлено).

в идеале должно быть как на rus-buket.ru, крупно и ярко.

3) внизу есть раздел "Почему букеты заказывают у нас?". Уменьшить расстояние между иконками и надо сделать нормально отображаемым везде ( на компах и мобильных)

4) в хедере сделать кнопку обратный звонок под телефоном.

5) На странице продукта, так же убираем закладки и сравнения и делаем кнопку: заказать и купить в 1 клик.

Сколько это будет стоить сделать?

6) Мне очень не нравится, что не видно добавлен товар или нет. Посему вопрос, сколько будет изменить иконку корзины (пустая-занятая). Может есть какой модуль анимации попадения в корзину товара

7) Сколько будет стоить замена главного слайдера на другой? Тут не все корректно отображается в мобильной версии

8) сколько будет стоить дополнить сайт фильтром? Это только в планах и многое от цены зависит.

Жду оценки стоимости и предложения по реализиции