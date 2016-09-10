Необходимо выполнить рекомендации рекламщиков по интернет-магазину RRBOOK.RU, работающим на движке Webasyst 1. Привести в порядок шапку, более органично вписать телефоны, адрес, сейчас это одной кучкой плохо читается. Стоит "Магазин домашнего текстиля и белья" перенести под логотип, красиво вписав, сам ...
Разработка функции генерации HTML кода для 1С Битрикс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется расширить функционал интернет-магазина на 1С Битрикс.
- Похожие заказы
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть магазин футбольной формы, нужно сделать, чтобы кнопка "в корзину" была не активна, если в настройках товара стоит количество 0, и выводилась надпись "отсутствует на складе" ссылка на магазин http://webrose.ru/Завершен7 лет назад
Необходимо выполнить доработки по сайту. Сайт на ocStore, версия 1.5.5.1.2. Ищеп партнера для постоянной работы над сайтом ру defis ми точка com Готовы обеспечить большим объёмом работы. 1. Исправить сортировку товаров в разделе "С этим товаром покупают". Нужна ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужны вышеуказанные модули. Опенкарт есть под 2.0, нужно сделать совместимость 2.0-2.3, Woo пока не писался, есть под E-commerce. 1. Оплата по рынке в размере 100% при проверке и приёмке модуля. 2. Ваши контакты на сайте (партнеры) + ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Готовый магазин на Drupal нужно подключить к программа "Заказ на Маркете": https://yandex.ru/support/partnermarket/purchase/about.xml?utm_source=email&utm_medium=broadcast&utm_content=N2&utm_campaign=cpa_only_moscowИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, в срочном порядке нужно поставить верстку на виртумарт3, писать людям которые с ним хорошо знакомы.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен сайт визитка без сильных новоротов , самый простой интернет магазин (магазин спортивного питания) ! То есть покупатель заходит на сайт перед ним выбор товаров , он нажимает и заказывает их. Должен быть логотип на ...Закрыт7 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо перенести ИМ www.sported.com.ua на ОС 2.0 На данный момент магазин реализован и работает на yii framework 1.5 Жду предложений и строки.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Отправить письмо после заказа клиенту и админу.Завершен7 лет назад