Одностраничная корзина для virtuemart 2.0.0

Доброго!

Нужна нормальная одностраничная корзина для сайта kubik-mir.by (желаемое отображение корзины прикрепил к заказу в файле). Сможете ли установить ее на текущий virtuemart 2.0.0 ?

Сколько будет стоить установка корзины с обновлением virtuemart?

В заявках пожалуйста указывайте цену и сроки.

Заранее спасибо!