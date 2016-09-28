Одностраничная корзина для virtuemart 2.0.0

Интернет-магазиныЗавершен2 заявки220 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго!

Нужна нормальная одностраничная корзина для сайта kubik-mir.by (желаемое отображение корзины прикрепил к заказу в файле). Сможете ли установить ее на текущий virtuemart 2.0.0 ?

Сколько будет стоить установка корзины с обновлением virtuemart? 

В заявках пожалуйста указывайте цену и сроки.

Заранее спасибо! 

Virtuemart
7 лет назад
shyrbIk
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
zaycevdesign
Станислав 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$30
3 дня
все сделал, как надо. хороший специалист по джумла.
Александром была поставлена четкая и понятная задача, по выполнению произведена своевременная оплата.