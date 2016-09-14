Сделать сайт интернет магазин (дизайн есть)

Сайт на cs-cart нужно сделать, в двух версиях англ.и русской

Саqn будет содержать - обратную связь, новости, ну и все стандартные опции покупки онлайн в интернет магазине

Также сайт должен быть адаптивен к мобильным гаджетам.

Оптимизация верстки страниц под браузеры:Microsoft IE 7.0+Mozilla Firefox 3.6+Opera 11+Safari 4.0+Google Chrome 9+ПрограммированиеУстанавливается Simpla CMS или Okay CMS ( другие CMS так же обсуждаются )

Полное тз потенциальному исполнителю в личку.

На главной будет анимация со сменяющимися картинками, каждая по 3 сек.Писать только с ценой, завтра нужно определиться с исполнителем, пишите плиз четко цену и срок, желательно к 7 октября закончить.