Правки сайта на OpenCart

Здравствуйте, коллеги. На сайте andrey.spectr.media нужно сделать технические правки и наполнить его материалами. Обо всё по порядку:

1. Убрать в оформлении заказа Страны, область, город и индекс. Требуется убрать в контроллере проверку этих полей (закомментировать) и скрыть, или удалить показ этих полей. Оформление заказа работает через easy checkout. файл checkoutphp не заменен на файл этого модуля. Убрать http://prntscr.com/ci9mv7.

На странице http://andrey.spectr.media/checkout должно остаться только 3 поля: Имя, Адрес, Телефон

2. Модуль водяного знака установлен, не наносит водяной знак. Настройки модуля через админку все выставлены.

3. Убрать на главной вот это место для баннера: http://prntscr.com/ci9m1r