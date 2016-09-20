Правки сайта на OpenCart

Базовые требования: [list][*]работа на протоколе https[*]адаптивность для мобильных устройств[/list] Базовое ТЗ на разработку см во вложенном файле Отдельное ТЗ будет от seo-специалиста Что сделано на данный момент: [list][*]установлена CMS OpenCart 2.1 (русская сборка: [url=http://opencart-russia.ru/]http://opencart-russia.ru/[/url])[*]установлена тема [url=https://themeforest.net/item/market-responsive-multipurpose-opencart-theme/13276107]https://themeforest.net/item/market-responsive-multipurpose-opencart-theme/13276107[/url] [*]установлен модуль импорт-экспорт xls- установлен ...
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Здравствуйте, коллеги. На сайте andrey.spectr.media нужно сделать технические правки и наполнить его материалами. Обо всё по порядку:
1. Убрать в оформлении заказа Страны, область, город и индекс. Требуется убрать в контроллере проверку этих полей (закомментировать) и скрыть, или удалить показ этих полей. Оформление заказа работает через easy checkout. файл checkoutphp не заменен на файл этого модуля. Убрать http://prntscr.com/ci9mv7.
На странице http://andrey.spectr.media/checkout должно остаться только 3 поля: Имя, Адрес, Телефон
2. Модуль водяного знака установлен, не наносит водяной знак. Настройки модуля через админку все выставлены.
3. Убрать на главной вот это место для баннера: http://prntscr.com/ci9m1r
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