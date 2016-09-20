Правки сайта на OpenCart

Интернет-магазиныЗавершен1 заявка217 просмотров
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Здравствуйте, коллеги. На сайте andrey.spectr.media нужно сделать технические правки и наполнить его материалами. Обо всё по порядку:

1. Убрать в оформлении заказа Страны, область, город и индекс. Требуется убрать в контроллере проверку этих полей (закомментировать) и скрыть, или удалить показ этих полей. Оформление заказа работает через easy checkout. файл checkoutphp не заменен на файл этого модуля. Убрать http://prntscr.com/ci9mv7

На странице http://andrey.spectr.media/checkout должно остаться только 3 поля: Имя, Адрес, Телефон

2. Модуль водяного знака установлен, не наносит водяной знак.  Настройки модуля через админку все выставлены.

3. Убрать на главной вот это место для баннера: http://prntscr.com/ci9m1r

OpenCart
7 лет назад
Barny_Ross
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
vadikeq
Вадим 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$30
1 день
Отличный исполнитель. Все сделал как надо. Рекомендую!
Все супер. Спасибо..
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