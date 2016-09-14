Интернет-магазин на OpenCart 2.1

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки165 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Базовые требования:

  • работа на протоколе https
  • адаптивность для мобильных устройств
Базовое ТЗ на разработку см во вложенном файле

Отдельное ТЗ будет от seo-специалиста

Что сделано на данный момент:

Что нужно от Вас для начала работы:

  • опыт/портфолио (интернет-магазины на OpenCart)
  • календарный график по реализации проекта.
Готов ответить на все возникающие вопросы
OpenCart
7 лет назад
guest_14739289197825
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад