Доработки сайта на Битрикс (интеграция с ТК)

В этот раз к сожалению сотрудничество прошло не так гладко, как раньше. Задание было выполнено не полностью, была задержка в сроках выполнения. Извинения были принесены, но их, как говорится, "на хлеб не намажешь". Работа с Александром получается на свой страх и риск, т.к. компенсации за срыв он не предоставляет. В итоге есть осадок, что такое может вновь произойти. В следующий раз буду серьёзно думать, работать ли с Александром.