Доработка магазина на Opencart

Интернет-магазиныЗакрыт7 заявок166 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу специалиста, который возьмется доработать интернет-магазин на базе Opencart (указать версию движка)

Вся работа будет разбита на несколько небольших этапов. Под каждый этап мы предоставим детальное ТЗ. Речь пойдет как о модификации ВЕРСТКИ шаблонов вывода Товарных и других страниц сайта, так и о ПРОГРАММНОЙ доработке функционала сайта.

Предпочтем работать со специалистом, который имеет хороший опыт ИМЕННО с этим движком и сможет показать примеры своих работ по доработкам сайта на Opencart.

Уместнее всего будет говорить о какой то разумной почасовой оплате. Или об оплате за каждое конкретное ТЗ. Предлагайте свои варианты.

OpenCart
7 лет назад
Alex_Bezrodniy
Александр 
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Скопировать полностью интернет-магазин, заменив заявку

    Есть интернет магазин sima-land.ru Требуется: а) спарсить все категории + товары с фото + фильтры в категориях и товарах б) не парсить по возможности текстовые описания в рубриках и товарах (оставить только тех. характеристики) Не переносить: а) ...

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Магазин автозапчастей на OpenCart

    Здравствуйте всем! Необходимо развернуть интернет-магазин на CMS OpenCart. Шаблон предоставлю - его необходимо русифицировать и подогнать под нужды. Тематика магазина: автозапчасти, автосервис. Что-то типа http://u-auto.su только по-аккуратнее Указывайте пожалуйста цены в рублях

    OpenCart
    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать сайт интернет магазин (дизайн есть)

    Сайт на cs-cart нужно сделать, в двух версиях англ.и русской Саqn будет содержать - обратную связь, новости, ну и все стандартные опции покупки онлайн в интернет магазине Также сайт должен быть адаптивен к мобильным гаджетам. Оптимизация верстки страниц ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Правки сайта на OpenCart

    Здравствуйте, коллеги. На сайте andrey.spectr.media нужно сделать технические правки и наполнить его материалами. Обо всё по порядку: 1. Убрать в оформлении заказа Страны, область, город и индекс. Требуется убрать в контроллере проверку этих полей (закомментировать) и ...

    OpenCart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Интернет-магазин на OpenCart 2.1

    Базовые требования: [list][*]работа на протоколе https[*]адаптивность для мобильных устройств[/list] Базовое ТЗ на разработку см во вложенном файле Отдельное ТЗ будет от seo-специалиста Что сделано на данный момент: [list][*]установлена CMS OpenCart 2.1 (русская сборка: [url=http://opencart-russia.ru/]http://opencart-russia.ru/[/url])[*]установлена тема [url=https://themeforest.net/item/market-responsive-multipurpose-opencart-theme/13276107]https://themeforest.net/item/market-responsive-multipurpose-opencart-theme/13276107[/url] [*]установлен модуль импорт-экспорт xls- установлен ...

    OpenCart
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется специалист по бм-шопу

    Нужна практическая реализация необходимых работ по технической оптимизации интернет-магазина на движке бм-шопа.  Страницы пагинации, дубли, битые ссылки и проч. Либо подробные консультации. Аудиты -НЕ предлагать! Я уже по горло ими сыт. Сам могу вам их понаштамповать.

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Одностраничная корзина для virtuemart 2.0.0

    Доброго! Нужна нормальная одностраничная корзина для сайта kubik-mir.by (желаемое отображение корзины прикрепил к заказу в файле). Сможете ли установить ее на текущий virtuemart 2.0.0 ? Сколько будет стоить установка корзины с обновлением virtuemart?  В заявках пожалуйста указывайте цену и сроки. Заранее ...

    Virtuemart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Изменения в шаблоне на opencart + доработки в магазине

    Требуется внести изменения в шаблон опенкарта. Магазин http://g2918976mv.temp.swtest.ru/ 1) изменить на главной и в категориях количество отображаемых на строчке букетов с 5 до 3.  т.е. сделать крупнее клетку 2) изменить под картинкой: убрать сравнение и закладки и сделать 2 ...

    OpenCart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Поправить магазин на Opencart

    Есть магазин футбольной формы, нужно сделать, чтобы кнопка "в корзину" была не активна, если в настройках товара стоит количество 0, и выводилась надпись "отсутствует на складе" ссылка на магазин http://webrose.ru/

    OpenCart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад