Доработка магазина на Opencart

Ищу специалиста, который возьмется доработать интернет-магазин на базе Opencart (указать версию движка)

Вся работа будет разбита на несколько небольших этапов. Под каждый этап мы предоставим детальное ТЗ. Речь пойдет как о модификации ВЕРСТКИ шаблонов вывода Товарных и других страниц сайта, так и о ПРОГРАММНОЙ доработке функционала сайта.

Предпочтем работать со специалистом, который имеет хороший опыт ИМЕННО с этим движком и сможет показать примеры своих работ по доработкам сайта на Opencart.

Уместнее всего будет говорить о какой то разумной почасовой оплате. Или об оплате за каждое конкретное ТЗ. Предлагайте свои варианты.