Интернет-магазин с синхронизацией остатков

Требуется интернет-магазин на любом стандартном адаптивном шаблоне.

Описываю функционал по товарам:

-подгрузка прайсов с ексель на сайт от нескольких поставщиков с наименованием у каждого около 20000,

-настройкой наценки на каждый прайс

-обработка заявок в панели администратора,

-отправка заявок поставщикам по их прайсам, а так же с возможностью подключаться к их сайтам по API

Функционал оплаты товаров и доставки:

-Возможность оплаты покупателем на сайте

-При покупке указывать адрес доставки и удобное время доставки, либо самовывоз.

Функционал каталога:

Каталог подбора автозапчастей по вин, номеру кузова, артикулу. Каталоги кто

предоставляет дам, там оплата за запросы или помесячно.

Прошу обязательно указывать цену.