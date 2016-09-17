Нужен сайт на платформе битрикс.

Мы работает на 1С-Битрикс, версия 12.5. Необходимо провести доработки из вложения.
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Нужен интернет магазин на платформе битрикс. Сроки (3недели)
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