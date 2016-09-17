Доработать существующий сайт под требования процессинга

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Необходимо доработать  сайт проката горнолыжного оборудования (обычный HTML) под процессинг - выполнить требования на соответствие при подключении процессинга.

1. ТЗ существует - уточнить при необходимости, нобходимо обозначить сроки и стоимость этапов работ.

2. Перенести сайт на CMS (важна панель управления - нужно видеть заказы, необходиимо менять цены на услуги (услуг - 2 категории + условия скидок+настройка выбора функция вручную для возможности ограниченимя выбора клиенту из доступных пунктов проката).

3. Поставить сертификат SSL на страницу ввода данных и оплаты.

4. Добавить несколько страниц - описание услуг (немного), есть примеры, разместить логотипы платежных систем. Сделать калькулятор цены услуги по параметрам (опеисано в ТЗ с формулами). Подключить почтовую рассылку - при покупке услуги прилетает на почту Клиента ваучер - подтверждение о бронировании\покупке услуги\товара. Так же эта самая информация дублируется на почту администратору системы и если выбран персональный тренер - уведомление на 3-й почтовый ящик.

5. Прикрутить формы процессинговой компании после проверки на соответствие.

6. Личный кабинет не нужен, для примера логики работы - как у сайтов по продаже авиабилетов, или - готов предоставить пример сайта.

Необходимо упрощение механизма каклькулятора цены заказа (описано в ТЗ).

7. С частным лицом-разработчиком - договор ГПХ, оплата поэтапная по факту сдачи функциональности каждого этапа.

Готов ответить на все вопросы

7 лет назад
Agendo
51 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Full_Controll
33 годаГермания
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$80
7 дней
Разработчик потерялся, потом нашелся... Жду фактического исполнения работ, потом возможно - поменяю отзыв. В итоге левые отмазки, дал ему еще 2 дня, в итоге бесполезно потраченные деньги на аванс... Ссылки на этого товарища в сети, страна должна знать своих героев: https://www.germany.ru/wwwthreads/files/3-22032417-CV_Roman_Sokolov_job.pdf http://ru.linkedin.com/in/rrsokolov