Доработать существующий сайт под требования процессинга

Необходимо доработать сайт проката горнолыжного оборудования (обычный HTML) под процессинг - выполнить требования на соответствие при подключении процессинга.

1. ТЗ существует - уточнить при необходимости, нобходимо обозначить сроки и стоимость этапов работ.

2. Перенести сайт на CMS (важна панель управления - нужно видеть заказы, необходиимо менять цены на услуги (услуг - 2 категории + условия скидок+настройка выбора функция вручную для возможности ограниченимя выбора клиенту из доступных пунктов проката).

3. Поставить сертификат SSL на страницу ввода данных и оплаты.

4. Добавить несколько страниц - описание услуг (немного), есть примеры, разместить логотипы платежных систем. Сделать калькулятор цены услуги по параметрам (опеисано в ТЗ с формулами). Подключить почтовую рассылку - при покупке услуги прилетает на почту Клиента ваучер - подтверждение о бронировании\покупке услуги\товара. Так же эта самая информация дублируется на почту администратору системы и если выбран персональный тренер - уведомление на 3-й почтовый ящик.

5. Прикрутить формы процессинговой компании после проверки на соответствие.

6. Личный кабинет не нужен, для примера логики работы - как у сайтов по продаже авиабилетов, или - готов предоставить пример сайта.

Необходимо упрощение механизма каклькулятора цены заказа (описано в ТЗ).

7. С частным лицом-разработчиком - договор ГПХ, оплата поэтапная по факту сдачи функциональности каждого этапа.

Готов ответить на все вопросы