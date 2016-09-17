1) Добавление на сайт сравнения цен. 2) Активизация модуля оплаты по PayPal, связь с платежной системой. 3) Устранение мелких ошибок.
Доработать существующий сайт под требования процессинга
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать сайт проката горнолыжного оборудования (обычный HTML) под процессинг - выполнить требования на соответствие при подключении процессинга.
1. ТЗ существует - уточнить при необходимости, нобходимо обозначить сроки и стоимость этапов работ.
2. Перенести сайт на CMS (важна панель управления - нужно видеть заказы, необходиимо менять цены на услуги (услуг - 2 категории + условия скидок+настройка выбора функция вручную для возможности ограниченимя выбора клиенту из доступных пунктов проката).
3. Поставить сертификат SSL на страницу ввода данных и оплаты.
4. Добавить несколько страниц - описание услуг (немного), есть примеры, разместить логотипы платежных систем. Сделать калькулятор цены услуги по параметрам (опеисано в ТЗ с формулами). Подключить почтовую рассылку - при покупке услуги прилетает на почту Клиента ваучер - подтверждение о бронировании\покупке услуги\товара. Так же эта самая информация дублируется на почту администратору системы и если выбран персональный тренер - уведомление на 3-й почтовый ящик.
5. Прикрутить формы процессинговой компании после проверки на соответствие.
6. Личный кабинет не нужен, для примера логики работы - как у сайтов по продаже авиабилетов, или - готов предоставить пример сайта.
Необходимо упрощение механизма каклькулятора цены заказа (описано в ТЗ).
7. С частным лицом-разработчиком - договор ГПХ, оплата поэтапная по факту сдачи функциональности каждого этапа.
Готов ответить на все вопросы
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