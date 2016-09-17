Разные мелкие задачи по интернет-магазину на движке Vam-Shop

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки188 просмотров
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1) Добавление на сайт сравнения цен.

2) Активизация модуля оплаты по PayPal, связь с платежной системой.

3) Устранение мелких ошибок.

7 лет назад
handrika
46 летГреция
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
nikol789456
Виталий 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$70
3 дня
Исполнитель просто взял все пароли и потом пропал. Потеряла много времени.
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