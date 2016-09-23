Добавить валидашку в заказе на Опенкарт 1.5.5.1.2

1) Добавление на сайт сравнения цен. 2) Активизация модуля оплаты по PayPal, связь с платежной системой. 3) Устранение мелких ошибок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
После добавления товара в корзину и выбрав "Доставка в пункт самовывоза Выбрать пункт", стоимость доставки указывается 0 руб. т. к.
нужно нажать на "Выбрать пункт" и выбрать конкретный пункт самовывоза.
На этом этапе не все выбирают пункт самовывоза и отправляют заказ.
Нужно чтобы при выборе метода доставки "пункт самовывоза Выбрать пункт" не
давало отправить форму пока пользователь не выбрал конкретный пункт
самовывоза, ну и как-то оповещало пользователя: "Выбирете пункт
самовывоза".
Сайт: http://vergnano.fiberprom.ru
Можно сделать на подобии симпл уведомления о минимальном колличестве заказа (catalog/controller/checkout/simplecheckout_cart.php картинка прилагается).
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