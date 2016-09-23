Добавить валидашку в заказе на Опенкарт 1.5.5.1.2

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

После добавления товара в корзину и выбрав "Доставка в пункт самовывоза Выбрать пункт", стоимость доставки указывается 0 руб. т. к.

нужно нажать на "Выбрать пункт" и выбрать конкретный пункт самовывоза.

На этом этапе не все выбирают пункт самовывоза и отправляют заказ.

Нужно чтобы при выборе метода доставки "пункт самовывоза Выбрать пункт" не

давало отправить форму пока пользователь не выбрал конкретный пункт

самовывоза, ну и как-то оповещало пользователя: "Выбирете пункт

самовывоза".

Сайт: http://vergnano.fiberprom.ru

Можно сделать на подобии симпл уведомления о минимальном колличестве заказа (catalog/controller/checkout/simplecheckout_cart.php картинка прилагается).

7 лет назад
printer
Петров 
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
20 дней назад
Выбранный исполнитель
agrushin
Андрей 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
29 отзывов(-2)
7 лет назад
$10
1 день
Классный чел. Сделал лучше чем я мог предположить. Рекомендую.
Приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.