Добавить валидашку в заказе на Опенкарт 1.5.5.1.2

После добавления товара в корзину и выбрав "Доставка в пункт самовывоза Выбрать пункт", стоимость доставки указывается 0 руб. т. к.

нужно нажать на "Выбрать пункт" и выбрать конкретный пункт самовывоза.

На этом этапе не все выбирают пункт самовывоза и отправляют заказ.

Нужно чтобы при выборе метода доставки "пункт самовывоза Выбрать пункт" не

давало отправить форму пока пользователь не выбрал конкретный пункт

самовывоза, ну и как-то оповещало пользователя: "Выбирете пункт

самовывоза".

Сайт: http://vergnano.fiberprom.ru

Можно сделать на подобии симпл уведомления о минимальном колличестве заказа (catalog/controller/checkout/simplecheckout_cart.php картинка прилагается).