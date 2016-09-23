Деактивация способа оплаты"при доставке" при выборе конкретных товаров

Интернет-магазиныЗавершен4 заявки193 просмотра
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Если пользователь выбирает товары из конкретной катагории (в нашем случае http://vergnano.fiberprom.ru/promo), то "Способ оплаты" -> "Оплата при доставке" становится не активным (чтобы не давало выбрать). Желательно еще уведомление: "Оплата при доставке не доступна для выбранных вами товаров".

* как это будет реализовано не важно, админка и т. п. не актуально, изменений в файлах будет достаточно, лишь бы работало... Можно реализовать на подобии симплы (см. картинку)

7 лет назад
printer
Петров 
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
20 дней назад
Выбранный исполнитель
agrushin
Андрей 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
29 отзывов(-2)
7 лет назад
$1
1 день
Классный чел. Задача оказалась намного сложнее чем можно было предположить изначально. Выполнено лучше чем ожидалось, сделана слишком, я бы сказал, дешево. Спасибо, удачи!
Все отлично, задача, оплата в срок. Спасибо!