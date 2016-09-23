Деактивация способа оплаты"при доставке" при выборе конкретных товаров

Если пользователь выбирает товары из конкретной катагории (в нашем случае http://vergnano.fiberprom.ru/promo), то "Способ оплаты" -> "Оплата при доставке" становится не активным (чтобы не давало выбрать). Желательно еще уведомление: "Оплата при доставке не доступна для выбранных вами товаров".

* как это будет реализовано не важно, админка и т. п. не актуально, изменений в файлах будет достаточно, лишь бы работало... Можно реализовать на подобии симплы (см. картинку)