Исправить результат поиска для мобильных устройств

если смотреть со смартфона сайт demet.com.ua, то панель результатов поиска товаров в ajax поиске (справа вверху поле "найти") сдвинута далеко вправо. Нужно сдвинуть ее влево под поле, где вводятся ключевые слова для поиска.

На компьютере/ноутбуке все в порядке. Проблема только на мобильных устройствах