Исправить результат поиска для мобильных устройств

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если смотреть со смартфона сайт demet.com.ua, то панель результатов поиска товаров в ajax поиске (справа вверху поле "найти") сдвинута далеко вправо. Нужно сдвинуть ее влево под поле, где вводятся ключевые слова для поиска.

На компьютере/ноутбуке все в порядке. Проблема только на мобильных устройствах

7 лет назад
toolsukr
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад