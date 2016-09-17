Создать интернет-магазин на Опенкарт и интегрировать поставщика API

Здравствуйте!

Сколько будет стоит создать интернет-магазин на Опенкарт и разработать модуль подключения поставщиков по API

Движок магазина – Опенкарт. Направление – автозапчасти.

Вот ссылки на документацию по API поставщика

http://docs.abcp.ru/wiki/ABCP.API

Описание:

Чтобы были видны остатки на складах поставщиков в реальном времени. Пользователи сайта могли сделать заказ, использовать поиском, оплачивать заказы. Возможность устанавливать наценки и т.д.

Если нужна будет доп. информация, или допуски на сайт поставщиков, пишите.

С уважением, Владимир.