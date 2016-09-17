Создать интернет-магазин на Опенкарт и интегрировать поставщика API

Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок245 просмотров
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Здравствуйте! 

Сколько будет стоит создать интернет-магазин на Опенкарт и разработать модуль подключения поставщиков по API

Движок магазина – Опенкарт. Направление – автозапчасти. 

Вот ссылки на документацию по API поставщика

http://docs.abcp.ru/wiki/ABCP.API

Описание: 

Чтобы были видны остатки на складах поставщиков в реальном времени. Пользователи сайта могли сделать заказ, использовать поиском, оплачивать заказы. Возможность устанавливать наценки и т.д. 

Если нужна будет доп. информация, или допуски на сайт поставщиков, пишите. 

С уважением, Владимир.

7 лет назад
aqa112
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад