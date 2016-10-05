Создания калькулятора цены (woocommerce)

Есть интернет-магазин на платформе WordPress c использованием модуля woocommerce.

Нужно настроить ценообразование на карточке товара таким же образом, как реализовано вот здесь http://www.shineweddinginvitations.com/wedding-invitations/1940s-wedding-invitations

Скорее всего это работа плагина Gravity Forms (но могу ошибаться).

Нужно настроить ценообразование таким образом:

// есть базовая цена за товар и эта цена зависит от количества

// к товару могут идти дополнения, стоимость которых может быть за штуку, а может быть просто одна сумма на весь заказ

// как и в примере по ссылке: нужно, чтоб стоимость дополнений раскрывалась и нужны всплывающие окна на дополнениях, чтоб объяснять покупателю, что это

// нужно фиксация минимального количества на 20 штуках (пользователь не может выбрать меньшее количество)

// по внешнему виду нужно тоже, приближенное к примеру по ссылке - чтобы вот так все компактно было