Работы по сайту Опенкарт

если смотреть со смартфона сайт demet.com.ua, то панель результатов поиска товаров в ajax поиске (справа вверху поле "найти") сдвинута далеко вправо. Нужно сдвинуть ее влево под поле, где вводятся ключевые слова для поиска. На компьютере/ноутбуке все ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
2)убиваем скрипты написанные сейчас в каждой группе товаров под банерами
3)корректируем наименование товара (карточку) для корректного отображения товара на всех страницах (размер + наименование + корректное фото)
4)Выгрузка прайс листа на яндекс маркет и прочие сервисы - как это будет выглядеть? Если я все верно понимаю то это ссылка которую мы можем разместить на маркете и с маркета завешать товар на дром и прочие сервисы
5)Поиск в категории запчасти - как Вы это видите и как будет реализовано?
6)Скидочные карты - функционал позволяющий клиенту регестрировать у себя в личном кабинете свою карту привязав ее к номеру телефона. Задает себе пароль на карту. Номер карты и пароль вводит при оформлении заказа. Карта накопительная. В админке я могу ставить условия дисконта по ней. Например 2% на старте и копим до 5% с шагами 3,4,5 - 3% при покупках на сумму 150 тыс. 4% на сумму 200 тыс и т.д. - я сам могу менять условия + я могу проставить сам любую сумму заказа и % скидки в любом заказе сам через админку. Также при оформлении повторного заказа и последующих при вводе карты (логин (№ карты) + пароль) скидка начисляется автоматом. Сайт сам считает и копит эти данные о картах. Если много весят - можно к нам на сервак положить базу. Также с админки я могу сделать импорт базы с ФИО + тел + все данные которые были введены клиентом в личном кабинете при регистрации карты... Экспорт в файл ексель с разбивкой по колонкам каждых введенных клиентом данных.
7)Личный кабинет - чел заходя на сайт может либо зарегестрироваться чтобы получить нашу карту (через соц сети, почту, просто с сайта) либо купить без регистрации.
При регистрации он вводит ФИО, номер тел в формате +7(стоит сразу) ......... заполняет клиент, почта, город. Если с соц сетей то в личном кабинете регистрирует со стр соц сети/почты но там же в кабинете предлагает ввести те же данные...
Личный кабинет хранит данные о заказах покупателя, его карту (номер и пароль), данные введеные при регистрации
В личном кабинете клиент видит свой оформленный заказ из корзины + его статусы.
Он может зайти в него и распечатать заказ покупателя (который автоматом заполняется с его данных и данных заказа + шаблон с нашими реквизитами и скан печати), если клиенту выставлен счет для оплаты безналом или через отделение банка - также печать из своего заказа в личном каб, + я с админки могу добавить три формы документов на свое усмотрение в любой личный кабинет по номеру тел., поменять сумму заказа (повторяюсь), % скидки
На закрытом заказе (закрыт статусом) клиент может распечатать только копию чека (рыба с моими рекв + печать) + возможность оставить отзыв
При оплате эквайрингом возможность оплаты активизируется в личном кабинете после нашего подтверждения - т.е. сменой статуса заказа на ожидает опл
При оформлении заказа в кредит тож самое - кнопка оформить кредит активна в заказе только после смены статуса (заказ подтвержден)
С админки я могу экспортировать всю базу данных по клиентам со всеми данными в эксель где все данные разделены столбиками
8)сравнение товара - исправить функционал - есть но не работает
9)Проверка работоспособности всего сделанного функционала + справочная информация в файле форд как с этим работать - инструкция
10) обновление базы по автомобилю до 2016 года!
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