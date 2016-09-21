Доработка функционала магазина на Cs-Cart

Необходимы доработки на регулярной основе, магазин работает на Cs-cart.

Опыт работы с движком обязательный, жду примеры разработанных вами магазинов. Также важно уметь работать с git.

Задачи - улучшение поиска на сайте, интеграция сервисов по api, верстка и внедрение новых шаблонов страниц, устранение багов (четкая постановка как должно работать).

Огромный плюс - опыт настройки и оптимизации серверов и самого cs-cart. Много товаров и посещений, есть проблемы.

Указывайте стоимость часа работы для ориентира. ТЗ кандидатам с хорошими заявками.