Доработка функционала магазина на Cs-Cart

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки147 просмотров
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Необходимы доработки на регулярной основе, магазин работает на Cs-cart.

Опыт работы с движком обязательный, жду примеры разработанных вами магазинов. Также важно уметь работать с git.

Задачи - улучшение поиска на сайте, интеграция сервисов по api, верстка и внедрение новых шаблонов страниц, устранение багов (четкая постановка как должно работать).

Огромный плюс - опыт настройки и оптимизации серверов и самого cs-cart. Много товаров и посещений, есть проблемы. 

Указывайте стоимость часа работы для ориентира. ТЗ кандидатам с хорошими заявками.

7 лет назад
Abelozerov
Алексей 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад